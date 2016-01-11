Москва, 11 января, 2016, 13:31 — ИА Регнум.



www.rea.ru Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО РЭУ им. Плеханова Руслан Абрамов

Учитывая очень сложный политический и социально-экономический год, власть всеми силами попытается сдержать уровень равновесия и спокойствия общественного настроения. Отклонения в стороны будут пресекаться. Основным событием в мире региональной политики да и вообще всей политики страны конечно же станут предстоящие выборы в Государственную думу РФ, а также выборы глав субъектов РФ, которые в 2016 году совпадут в едином дне голосования. И те и другие выборы, как представляется, пройдут без эксцессов. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО РЭУ им. Плеханова Руслан Абрамов, давая корреспонденту ИА REGNUM прогноз политической жизни России в 2016 году.

«Выборы в Госдуму пройдут ожидаемо, «всем сестрам раздадут по серьгам». Выиграет «Единая Россия» с представителями ОНФ, системная оппозиция займет свои привычные места, интригой лишь может стать, кто разделит 4 место. То ли эсеры, то ли это место оставят вакантно для иной оппозиции, дабы продемонстрировать демократические выборы во всей красе», — считает Абрамов.

«Региональные выборы тоже не будут фейерверком эмоций. Все так же предсказуемо, тем более в следующем году их не так много, как в году нынешнем — они предполагаются всего в шести регионах. Пройдут внеплановые выборы в Коми, в связи с известными событиями, где скорее всего победит врио Сергей Гапликов. Выборы в Чечне, в Тульской и в Тверской области тоже не зададут интриги. Рамзан Кадыров — не обсуждаемая фигура. Владимир Груздев очень популярен и весьма эффективен. Настоящему полковнику Андрею Шевелёву тоже, думаю, продлят полномочия. Вопрос может возникнуть по Ульяновской области. Сергей Морозов хоть и давно у власти, более 10 лет, и пользуется авторитетом в области, но давно поговаривают, что ему приготовлено другое уютное место. Ну и выборы в Карачаево-Черкесии. Отказавшись от прямых выборов, теперь глава республики избирается депутатами Народного собрания из числа кандидатур, внесённых президентом Владимиром Путиным по представлению политических партий. Предложит ли кандидатуру Рашида Темрезова президент? Думаю да, — высказал свое мнение эксперт. — Член высшего совета партии «Единая Россия», примерный многодетный семьянин. Почему бы и нет? То, что давно его назначение «вызвало тревогу в обществе», это уже никто не помнит. Да и надо ли помнить? На дворе кризис, и в такой сложной ситуации власть не идет на крайние меры, так что все пройдет ожидаемо «стабильно». Что для страны, возможно, и благо. Так как революционные настроения во времена неопределенности — и политической, и экономической — крайне опасны».

«Из остальных политических ожиданий ничего сверхъестественного происходить не будет, тем более 2016 год, кроме того, что будет високосным, будет ярким на международные события — и политические, и спортивные. Это сыграет на руку чиновникам и политикам разных стран мира, в том числе и российским, население которых можно будет отвлекать на эти события. Это очень важный социальный аспект для внутриполитической стабильности. И, действительно, кому нужны внутренние проблемы, когда вокруг столько будет всего интересного? В мире в политике минимум несколько ярких событий. Это выборы президента США осенью. Смена Генерального секретаря ООН в конце года. Вступление Экономического соглашения между Украиной и Евросоюзом. Подписание договора о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), некая альтернатива ВТО. Снятие санкций с Ирана и другие. Конечно, за всеми событиями будут внимательно следить в мире. Еще бы, интрига минимум в двух событиях: кто станет президентом США и новым генсеком ООН. Причем и в том и другом случае возможна сенсация в виде первой женщины-лидера и в стране, и в организации», — отметил Абрамов.

«Каждое из этих событий в отдельности, безусловно, косвенно затрагивают интересы России, да и в целом все они могут оказать некие сдвиги в расстановке сил в региональных пространствах», — резюмировал эксперт.