Рига, 11 января, 2016, 13:26 — ИА Регнум. На латвийском рынке хлеба в 2015 году произошло небольшое снижение потребления, заявил председатель правления Латвийского общества хлебопеков Карлис Земешс, сообщает портал Delfi.lv.

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По его словам, спад связан с ответными российскими экономическими санкциями, а также с политической ситуацией, поскольку частично закрылись экспортные рынки, и 2015 год стал проверочным в том числе и для хлебопеков. У части из них оборот вырос, у других — уменьшился, но в целом резких изменений по сравнению с предыдущим годом не произошло. «Хлебопеки стараются удержать свою долю рынка», — сказал он.

Земешс отметил сильное обострение конкуренции на хлебном рынке. Объемы продаж сократились под неблагоприятным влиянием уменьшения населения и других факторов.

«Тенденция потребления хлеба длительное время является ниспадающей. В прошлом году, возможно, больше потребляли ржаного хлеба и меньше белого, но в целом потребление уменьшилось. Меняются привычки в сфере питания, что связано как с образом жизни, так и негативным влиянием различных публикаций о вредных продуктах, о вреде, причиняемом дрожжами. Конечно, это влияет на часть чувствительных потребителей», — сказал он.

Земешс предполагает, что потребление хлеба в какой-то момент может стабилизироваться, но пока трудно сказать, когда и на каком уровне, это зависит от экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего, в частности, латвийская экономика несет огромные убытки.