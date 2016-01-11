Пекин, 11 января, 2016, 13:26 — ИА Регнум. 11 января стало известно о решении пекинских властей закрыть более 2,5 тыс. предприятий в южной части столицы КНР. Закрытие предприятий вызвано ухудшением экологической обстановки в Пекине.

astraea.net Экологическая катастрофа в Пекине

Свою деятельность прекратят предприятия, которые расположены в районах Фэнтай, Фаншань, Тунчжоу и Дасин. По сообщениям экологов именно в этой части столицы Китая находится главный источник загрязнения воздуха. Руководителям компаний предложили перенести свои предприятия в пригороды Пекина, пишет «Синьхуа».

Согласно ранее звучавшим заявлениям, к 2017 году местные власти намерены закрыть все заводы и фабрики, расположенные в черте города, с целью улучшения экологической обстановки в столице.

Неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Пекине в конце 2015 года. В декабре местные власти дважды вводили наивысший «красный» уровень экологической опасности. Основными причинами загрязнения воздуха в столице являются выбросы промышленных предприятий и использование низкокачественного угля на городских ТЭЦ.