Самара, 11 января, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Самарской области с 1 по 10 января 2016 года медики зафиксировали 753 случая обращений людей с алкогольной интоксикацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lechenie-vsd.ru Алкоголь

По данным медиков, четверо из общего числа отравившихся — несовершеннолетние, им от 12 до 17 лет, об этом правительственному изданию «Волга Ньюс» сообщил начальник оперативного отдела областного центра медицины катастроф Юрий Гавриленко. Большинство отравившихся нуждались в медицинской помощи из-за слишком большого количества выпитого спиртного, а не из-за его плохого качества.

Еще три человека обратились к медикам в связи с травмами, полученными при использовании пиротехнических изделий. Эти ЧП произошли с 31 декабря по 5 января. Пострадали жители Тольятти, Сызрани и Красноярского района. Двое из трех были госпитализированы. В праздничные дни было много случаев переохлаждений и обморожений. Так, с 31 декабря по 6 января в связи с получением холодовой травмы к медикам обратились 100 человек.

В Самаре в новогодние праздники были усилены меры пожарной безопасности, принятые в связи увеличением возгораний в областном центре в первые дни 2016 года. «Главная причина возгораний в праздничные дни — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации и устройств электрооборудования», — сообщил на совещании в мэрии руководитель Управления гражданской защиты города Владимир Мостовой.

Напомним, в Самаре с 25 декабря 2015 года по 15 января 2016 года установлен особый противопожарный режим. Во всех районах назначены оперативные дежурные.

Отметим также, что по информации сити-менеджера Самары Олега Фурсова, первые дни нового года прошли без крупных происшествий. В первых числах года прошли обильные снегопады, с последствиями которых службы благоустройства и управляющие компании уже практически справились.

«Ранее приобретенная снегоуборочная техника позволила нам эффективнее расчищать город от снега. За первые 6 дней нового года было вывезено порядка 53 тысяч тонн снега, а всего же за зимний период дорожные службы убрали около 87 тысяч тонн. В настоящий момент очищено и около 30% кровель в городе. В связи с ожидаемым 8−9 января потеплением работы в этом направлении будут усилены», — констатировал Фурсов.

По его словам, локальные порывы, произошедшие в период праздников на теплотрассах, не носят глобального характера и устраняются в текущем режиме. В Самарском районе 6 января в результате порыва в 28 домах был введен ограниченный температурный режим.