Анкара, 12 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Турции исламисты терпят одну неудачу за другой — тут и коррупционные скандалы, и разрыв отношений с ключевыми союзниками, и многое другое.

tashtiot.co.il Флаг Турции

В своих неудачах режим обвиняет некие тайные могущественные силы, с которыми он якобы ведет непримиримую борьбу. А параллельно ведет наступление на свободу слова и другие демократические свободы.

Как будет развиваться ситуация дальше? Постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу размышлял о возможных путях развития Турции.

Удивительно, но на фоне внешних неудач, внутренняя политика исламистов достаточно удачна, так как все большее количество оппозиционных СМИ старается войти в проправительственный пул — мол времена тяжелые, сейчас главное выжить, а критиковать будем потом.

Правившие большую часть XX века кемалисты так и не смогли реализовать свой проект создания национально-буржуазной Турции и вхождения в Европу. Пришедшие им на смену строители халифата особенными успехами пока похвастаться не могут тоже.

Текущая ситуация такова, что не сегодня-завтра может встать вопрос о сохранении Турции в ее нынешних границах.

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