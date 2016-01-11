Украинские компании подали новые иски к РФ в международный суд
Киев, 11 января, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Рядом украинских компаний поданы иски к России в Международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды), сообщает пресс-служба Permanent Court of Arbitration (Постоянная палата третейского суда (ППТС)).
В качестве истцов выступают следующие компании:
- «Укрнафта»;
- «Кировоград-Нафта»;
- «Крым-Петрол»;
- «Пирсан»;
- «Трейд-Траст»;
- «Элефтерия»;
- «ВКФ Сатек»;
- «Рустел»;
- «Рубенор»;
- Stemv Group;
- Novel-Estate;
- Stabil.
Истцы требуют защиты своих инвестиций от России. При этом они ссылаются на регламент UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и на соглашение между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций («О поощрении и взаимной защите инвестиций»).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение по иску украинского олигарха Игоря Коломойского и компании «Аэропорт Бельбек» к Российской Федерации. Первое слушание по делу прошло 6 января.
Подробнее: Арбитраж в Гааге начал слушания по иску Коломойского к России