Киев, 11 января, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Рядом украинских компаний поданы иски к России в Международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды), сообщает пресс-служба Permanent Court of Arbitration (Постоянная палата третейского суда (ППТС)).

Горгульи

В качестве истцов выступают следующие компании:

«Укрнафта»;

«Кировоград-Нафта»;

«Крым-Петрол»;

«Пирсан»;

«Трейд-Траст»;

«Элефтерия»;

«ВКФ Сатек»;

«Рустел»;

«Рубенор»;

Stemv Group;

Novel-Estate;

Stabil.

Истцы требуют защиты своих инвестиций от России. При этом они ссылаются на регламент UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и на соглашение между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций («О поощрении и взаимной защите инвестиций»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение по иску украинского олигарха Игоря Коломойского и компании «Аэропорт Бельбек» к Российской Федерации. Первое слушание по делу прошло 6 января.

Подробнее: Арбитраж в Гааге начал слушания по иску Коломойского к России