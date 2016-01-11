Чебоксары, 11 января, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в Чувашии в честь нового года и Рождества прошли без происшествий. Всего в новогодние каникулы проведено более 1700 мероприятий с участием свыше 500 тыс. человек, сообщается на официальном портале органов власти республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров снизилось, но при этом возросло число получивших травмы. По данным правоохранителей, стало меньше тяжких преступлений.

cap.ru Фото с сайта администрации Чебоксар

По информации МВД по Чувашии, в ночь с 31 декабря на 1 января в республике проведено около 400 культурно-зрелищных мероприятий, в которых приняли участие более 40 тыс. человек. В больницы доставлены двое нетрезвых граждан, которые не могли передвигаться самостоятельно. В ночь с 6 на 7 января состоялись богослужения в 155 храмах и церквях, куда пришли около 30 тыс. человек. В местах проведения новогодних праздников и рождественских служб происшествий зарегистрировано не было, говорят в полиции.

По данным региональных властей, всего в Чувашии с 20 декабря по 13 января проведено свыше 1700 новогодних мероприятий, в которых приняло участие свыше 500 тыс. человек. Государственными театральными и концертными организациями, библиотеками, музеями проведено более 200 новогодних и рождественских мероприятий: ёлок, детских утренников, конкурсных и концертных программ, театрализованных представлений, мастер-классов с охватом более 66 тыс. детей и взрослых.

В Чебоксарах с 1 декабря по 10 января прошло более 2100 праздничных событий. По данным мэрии, в них приняли участие 450 тыс. человек. В том числе в 139 массовых мероприятиях участвовали более 240 тыс. человек. Во время зимних каникул в пришкольных лагерях отдохнули 34 тыс. школьников, ещё 4 тыс. детей получили приглашение на главные елки города.

Что касается хроники происшествий, то крупное ЧП произошло в Чебоксарах вечером 1 января, когда из-за аварии на теплотрассе более суток без тепла оставались 57 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек.

С различными видами травм госпитализированы 234 человека, из них 12 детей (в 2015 году — 400 человек, из них 110 детей). От пиротехнических средств пострадали девять человек (в 2015 году — 21 человек). «Все мероприятия были организованы очень качественно и фактически без травм. На сегодня мы отмечаем значительное уменьшение обращений с травмами в медицинские учреждения, наблюдается невысокий подъем ОРЗ и гриппа», — говорят в Минздраве Чувашии.

Жертвами новогодних холодов стали 11 человек. По данным регионального СУСК, В основном обстоятельства гибели схожи: после праздничных застолий они направлялись домой, однако дойти не смогли. Как правило, это люди старше 50 лет.

С начала года в Чувашии, по данным ГКЧС, произошло 28 пожаров, в которых четыре человека погибли, пятеро пострадали. Ущерб оценивается в 3,15 млн рублей (за аналогичный период 2015 года — 2 млн рублей). За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 30 пожаров, на которых погибли 3 человека, двое получили травмы. Основная причина — нарушение правил использования электрооборудования, электропечей и курение в нетрезвом состоянии.

По факту одного из пожаров возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). По данным СУСК по Чувашии, неосторожное обращение с огнём привело к пожару вечером 3 января в одной из деревень Моргаушского района. В результате погиб 62-летний мужчина. Предварительно установлено, что 38-летний племянник после совместного распития одеколона решил разжечь в лачуге огонь, влив в печку топливо прямо из бензопилы. Бензин разлился и загорелся, возник пожар. В следственном управлении отмечают, что несколько лет назад в результате неосторожного обращения с огнем уже сгорел дом, в котором они жили ранее. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Если в прошлом году не было происшествий на воде во время новогодних праздников, то в этом году утонул один человек: во время купания «моржей» в Чебоксарах один из любителей зимнего плавания не смог выбраться из полыньи.

Что касается тяжких преступлений, то по информации следственного управления СКР за период новогодних каникул произошло одно убийство (за аналогичный период 2015 года — четыре), одно покушение на жизнь человека. Что ниже уровня предыдущих лет. Все они совершены в состоянии алкогольного опьянения. Так, вечером 1 января пьяный 46-летний житель Чебоксарского района зарезал 39-летнюю сожительницу, которая не пожарила ему картошку. Ссора с пьяным сожителем едва не привела к смерти 18-летнюю девушку в Канаше, которую обнаружили с ранениями возле мусорных баков вечером 6 января.

Что касается дорожно-транспортной хроники, то по данным ГИБДД Чувашии, за 10 дней нового года на дорогах республики в 31 ДТП погибли два человека, еще 42 получили травмы. В прошлом году за этот период погибших в ДТП было трое, пострадавших — 87, число аварий — 55. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 125 водителей, (в прошлом году — 180) в наркотическом — один.