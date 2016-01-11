Сантьяго, 11 января, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Чилийцы бойкотировали супермаркеты сетей Cencosud, SMU и Walmart. Призыв не ходить 10 января в розничные магазины был распространен в соцсетях с помощью хештега #supermercadosvacíos (#пустыесупермаркеты), передает Elmostrador. Ранее Национальная экономическая прокуратура Чили (FNE) объявила о предполагаемом сговоре супермаркетов сетей Cencosud, SMU и Walmart Chile, под контролем которых находится 92,5% рынка, относительно минимального уровня цен на продажу мяса птицы, сообщает LA NUEVA.

agenciacn.com Супермаркет в Чили

Национальная корпорация потребителей и пользователей (Conadecus) присоединилась к гражданской акции. Адвокат корпорации Эрнан Кальдерон в интервью AFP подчеркнул, что «чилийские потребители вновь и вновь страдают от действий компаний, не имеющих этических принципов и наносящих удар по карману потребителей».

В период подготовки к гражданской акции ряд известных общественных деятелей Чили призвал граждан отказаться от покупок в супермаркетах в пользу ярмарок, расположенных рядом с домом и не вступающих «в заговор против покупателей», отмечает Elmostrador.