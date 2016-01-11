Владимир, 11 января, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области с территории ландшафтно-исторического комплекса «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» будут перенесены линии электропередач, которые соединяют Владимир и Ковров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Риту Шляхову.

ru.wikipedia.org Церковь Покрова на Нерли и опора ЛЭП

«Линия принадлежит Федеральной сетевой компании. Сейчас на государственном уровне принято решение о том, что перенос состоится, проект будет включен в инвестиционную программу ФСК ЕЭС и реализуется в течение 2016−2017 годов», — цитирует издание слова Шляховой.

Решение было принято из-за того, что провода портят вид на храм, построенный еще в 12 веке. Стоимость проекта составляет примерно 150 млн рублей. Они пойдут на строительство шести километров новых линий. Предполагается, что окончательное решение будет принято в феврале 2016 года.

Ранее владимирские СМИ сообщали, что о переносе ЛЭП думали еще в 2013 году. Тогда директор комплекса «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» Владимир Андреев заявлял, что ОАО ФСК ЕЭС планировало выделить на эти цели более 3 млрд рублей. Закончить работы планировалось к 2018 году. Владимир Андреев обращался к губернатору Владимирской области Светлане Орловой с просьбой принять меры по ускорению переноса сетей.

Справка ИА REGNUM. Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году по велению Андрея Боголюбского. Храм является памятником архитектуры федерального значения. С 1992 года входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Окружающий ее Боголюбовский луг имеет статус особо охраняемой природной территории (историко-ландшафтного комплекса) регионального значения.