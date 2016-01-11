Лондон, 11 января, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Британский кинорежиссер, сын Дэвида Боуи Дункан Джонс, также известный как Джоуи Боуи, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию из семейного архива, на которой запечатлен он вместе с отцом, о смерти которого сообщили сегодня, 11 января.

twitter.com/ManMadeMoon С отцом

«Очень тяжело и грустно сообщать об этом, но это правда. В течение какого-то времени я буду офлайн. Всем любви», — написал в своем Twitter.

На фотографии, которой поделился Джонс, заснят еще молодой Боуи вместе с маленьким сыном. Сегодня ИА REGNUM сообщило, что после 18 месяцев противостояния раку британский музыкант Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет. Сам Боуи не любил выставлять напоказ свою личную жизнь, поэтому о болезни рок-звезды стало известно только после смерти, пишет SkyNews.

В минувшую пятницу, 8 января, британский музыкант отметил свой 69-й день рождения, на котором презентовал свой 29 альбом Blackstar. Всего за более 40 лет музыкальной карьеры Дэвид Боуи продал более 140 млн копий альбомов, 9 из которых достигли платинового статуса в Великобритании и 5 — в США.