Ярославль, 11 января, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В 2015 году мэрия Ярославля провела аукционы на размещение наружной рекламы на 239 рекламных местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по наружной рекламе мэрии Ярославля. Всего городской бюджет по итогам проведенных аукционов получил 58 млн рублей в 2015 году, ещё 13 млн будет получать ежегодно в течение 5 лет. Большая часть мест была продана под установку традиционных конструкций 3×6 метра — 179. Также разыгрывались места под размещение конструкции сверхбольшого формата — 2, электронные экраны — 3, пилларсы, конструкции так называемого «сити-формата» и другие.

Наружная реклама в Ярославле

Аукционы проводятся на основании принятой муниципалитетом схемы размещения наружной рекламы. Параллельно в 2015 году продолжился демонтаж незаконных рекламных конструкций. Это привело к тому, что незаконных рекламных конструкций в городе практически не осталось.

«Незаконных конструкций на муниципальной земле уже нет. Остался ряд конструкций на частной территории и на фасадах домов. Однако и с таких территорий около 150 конструкций уже демонтировано. Это сделано в основном по решению судов. Дело в том, что даже на частной территории размещение наружной рекламы возможно только в том случае, если она есть в принятой муниципалитетом схеме. По каждой такой конструкции мы находимся в суде», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Олег Макоедов.

По словам Макоедова, рекламные места на частной территории тоже будут включены в схему, но это произойдет только после того, как будут утверждены все места на муниципальной земле. Как сообщало ранее ИА REGNUM, схема принимается поэтапно, сейчас в ней 497 мест. 253 из них уже расторговано. Создание схемы в целом будет закончено в 2016 году, в дальнейшем в нее будут вноситься точечные изменения.