Рига, 11 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Порты стран Прибалтики за январь-ноябрь 2015 года перевалили в общей сложности 137,732 млн тонн грузов — на 9,959 млн тонн (6,7%) меньше, чем за тот же период 2014 года, сообщили в Центральном статистическом управлении Латвии (ЦСУ), пишет Rus.delfi.lv.

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46,4% всех грузов перевалили латвийские, 30,2% — литовские, 23,4% — эстонские порты. Таким образом, за 11 месяцев 2015 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, грузооборот вырос только у литовских портов.

Грузооборот латвийских портов уменьшился на 6%, или на 4,075 млн тонн — до 63,929 млн тонн; литовских — увеличился на 3,8%, или на 1,529 млн тонн — до 41,582 млн тонн; эстонских — уменьшился на 18,7%, или на 7,413 млн тонн — до 32,22 млн. тонн.

Самым большим за 11 месяцев 2015 года был грузооборот Рижского порта — 36,493 млн тонн (на 2,1% меньше, чем за тот же период 2014 года). Вторым по грузообороту был литовский Клайпедский порт с 35,139 млн тонн, третьим — Вентспилсский порт с 21,075 млн тонн (на 13,5% меньше), четвертым — Таллинский порт с 20,777 млн тонн (на 19,7% меньше) переваленных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.