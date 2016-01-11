Париж, 11 января, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Компания Air France оценила убытки от терактов 13 ноября в Париже в €70 млн, сообщает Europe1.

lexpansion.lexpress.fr Авиакомпания Air France

«По оценкам, негативный эффект от терактов на торговый оборот в декабре составляет €70 млн, при этом за последние две недели наблюдалась положительная тенденция», — говорится в пресс-релизе компании.

В компании также отметили «стабильное» число пассажиров, которое составило 6,7 млн человек, и коэффициент загрузки в 82,9%.

Напомним, 13 ноября группа террористов совершила ряд терактов во французской столице, жертвами которых стали 130 человек.