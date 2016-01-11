Пекин, 11 января, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Стали известны планы по развитию железнодорожного транспорта в Китае на 2016 г. В этом году будут запущены поезда по новому 571 маршруту, из них 563 будут обслуживаться скоростными поездами. Эти данные стали известны, благодаря обнародованию национального плана развития железных дорог в КНР.

screenpaper.ru Горная дорога

Согласно статистике, приведенной Китайской железнодорожной корпорацией (CRC), ежедневно в Китае ходит более 6 тыс. пассажирских поездов, более 60% из которых — высокоскоростные. С января по август 2015 г. более 1,72 млрд китайцев воспользовались железнодорожным транспортом.

Маршрут Пекин-Шанхай ежедневно обслуживается 250 скоростными поездами, в 2014 г. более 100 млн человек воспользовались этим маршрутом. Глава компании, обслуживающей эту магистраль, Цай Цинхуа заявил, что, несмотря на все усилия властей КНР, транспортная инфраструктура Китая не всегда справляется с нагрузкой особенно в пиковые периоды.

По его словам, в ближайшее время речь может идти об открытии дополнительных линий, дублирующих самые загруженные маршруты, пишет «Шанхай жибао».

В свою очередь, главный инженер Китайской железнодорожной корпорации Хэ Хуаву заверил журналистов, что система железных дорог в Китае в настоящий момент не испытывает никаких проблем. Открытие новых маршрутов позволит снизить нагрузки на основные железнодорожные магистрали.

Хэ Хуаву привел в пример открытие маршрута Пекин-Кулун, который снизил нагрузку на маршрутах Пекин-Гуанчжоу и Пекин-Шанхай. Более того, в случае необходимости на линии могут быть выведены дополнительные поезда, которые позволят перевести всех пассажиров в дни пиковых нагрузок. По мнению Хэ Хуаву, строительство новых путей позволит значительно увеличить пассажиропоток на железнодорожном транспорте в ближайшие несколько лет.

На сегодняшний день Китай занимает первое место в мире по протяженности скоростных и высокоскоростных железных дорог. Суммарная протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей на конец 2015 г. составляет более 18 тыс км.