Нижний Новгород, 11 января, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Нижегородской области школьникам разрешили не посещать учебные заведения в случае сильных морозов.

ИА REGNUM Морозы

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования, в случае понижения температуры воздуха до минус 25−29 градусов разрешается не направлять в образовательные организации обучающихся 1−4 классов образовательных организаций, расположенных в городе, и 1−9 классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

В случае понижения температуры до минус 30 градусов и ниже министерство образования разрешает не направлять в образовательные организации обучающихся 1−9 классов образовательных организаций, расположенных в городе, и 1−11 классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

При этом школы в эти дни должны будут работать в обычном режиме.