Москва, 11 января, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами. Во всех образовательных учреждениях должны быть созданы современные условия для обучения и воспитания, сообщили в Рособрнадзоре.

Морган Вестлинг. Сельская школа

Минобрнауки совместно с региональными властями до начала учебного года 2016/2017 должно обеспечить педагогам прохождение обучения методам воспитания и социализации учащихся, в том числе — с ограниченными возможностями здоровья. Происходить это будет в рамках программы дополнительного профессионального образования.

До 15 июня 2016 года будут приняты меры для снижения административной нагрузки на образовательные организации и уменьшена нагрузка учителей, связанная с составлением отчетов, проведена оптимизация документооборота. Появится также национальная система учительского роста.

По распоряжению главы государства будет продолжена работа по контролю за проведением в 2016 году ЕГЭ.

Правительство России совместно с региональными властями должно до 2018 года предоставить детям в возрасте от 7 до 18 лет условия для приобретения базовых умений и навыков в области выбранного ими вида техники, искусства или спорта.

Также необходимо увеличить сферы общественно полезной деятельности школьников, стимулировать молодёжь входить в волонтерские движения. Предоставить учащимся средних общеобразовательных учреждений возможность проходить профподготовку.

Одним из важнейших направлений реализации госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)» станет работа по повышению пропускной способности каналов сети интернет в школах. До декабря 2016 года в России появится открытый портал («электронная школа»), способствующий реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Важная роль отводится работе СМИ — обеспечить регулярное освещение успешных проектов в системе общего образования и популяризировать достижения российской школы. Важно создать доверительное и позитивное отношение россиян к ней и учителю.

Владимир Путин поручил представить предложения по формированию системы взаимодействия образовательных организаций с родителями учащихся. Цель — оперативное информирование семей в случае отсутствия детей на занятиях.

Напомним, список поручений был подписан по итогам заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования, которое состоялось 23 декабря 2015 года. Срок исполнения поручений президента России — 1 января 2017 года.