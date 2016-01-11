Ватикан, 11 января, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Папа римский Франциск публикует книгу — «Имя Бога — Милосердие». Произведение выйдет в свет 12 января в 86 странах мира, передаёт ВВС.

liderknig.ru Книга

Книга состоит из 100 страниц. В основе работы — диалоги понтифика с итальянским журналистом Андреа Торниэлли. В беседах затронуты темы Божьего милосердия.

«Имя Бога — Милосердие» — первая книга, которую Франциск написал после избрания его на должность главы Католической церкви.

Напомним, что Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в районе «Флорес» Буэнос-Айреса. В 1988 году после долгих лет религиозного служения был назначен архиепископом Буэнос-Айреса, а 13 марта 2013 году был избран главой римско-католической церкви.

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