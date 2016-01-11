Вашингтон, 11 января, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» 30-летний Александр Овечкин забросил 500-ю шайбу в карьере в матчах лиги.

capitals.nhl.com Александр Овечкин преодолел рубеж в 500 шайб

В ходе домашнего матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттавы Сенаторз» на 37-й минуте Овечкин забросил свою 500-ю шайбу. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

В истории НХЛ Овечкин стал 43-м игроком, преодолевшим рубеж в 500 шайб. Кроме того, он стал пятым игроком в истории лиги по количеству матчей для такого достижения — ему понадобилась 801 игра. Уэйн Гретцки сделал это за 575 матчей, Марио Лемье — за 605, Майк Босси — за 647, а Бретт Халл — за 693.