Калуга, 11 января, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Порядка 60 объектов в Калуге торгуют пивом без лицензии, считает городской голова Константин Горобцов, сообщает 11 января корреспондент ИА REGNUM.

torange.ru Пиво. Рыба

Об торговле алкогольными напитками шла речь, сегодня, на заседании правительства Калужской области. Особенно властей беспокоят рюмочные, пивные и кафе, расположенные на первых этажах жилых домов. По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, если не навести порядок в этой сфере, пострадают все и самым верным, с его точки зрения, решением вопроса является выведение этого вида торговли за городскую черту.

«Установим «ограничительную линию» в 500 метров — под действие закона попадут все — и те, у кого есть лицензия, и те, кто ее не имеет», — сказал Артамонов. Теперь правительству области предстоит подготовить законопроект, инициатива принятия которого, будет «исходить» от горожан.

Напомним, что в конце 2015 года ситуация с нарушениями областного закона о продаже алкоголя в определённых границах от образовательных и социальных учреждений уже рассматривалась на заседании регионального правительства. Тогда губернатор области Анатолий Артамонов пригрозил нарушителям торговли алкоголем работой за пределами Калуги, а также попросил подключиться к решению данной проблемы прокуратуру и Роспотребнадзор.