Калуга, 11 января, 2016, 11:35 — ИА Регнум.



prokuror.kaluga.ru Квитанция за коммунальные услуги

2 миллиарда 581 миллион рублей составила задолженность по оплате за энергоресурсы в Калужской области, — заявил сегодня, 11 января, заместитель министра ЖКХ области Руслан Маилов на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем долги по оплате за энергоресурсы в основном возникли из-за сбоев в работе Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) области, а также того, что недобросовестные управляющие компании освоили схему намеренного банкротства.

Так, только за два года в Калужской области подано 127 исков на сумму 320 млн рублей. Впрочем, 150 млн рублей вернуть невозможно, так как управляющие компании благополучно для себя обанкротились.

Также из-за высоких тарифов «Почты России» на доставку квитанций ЕИРЦ заключил договор с частными компаниями на их доставку. Однако частники подошли к делу безответственно, и многие потребители квитанции не получили, и в конце 2015 года образовалась большая задолженность жилищно-коммунальных предприятий области перед ресурсоснабжающими организациями.

Губернатор области Анатолий Артамонов на заседании регионального правительства предложил руководителю ЕИРЦ Владимиру Демченко написать заявление об увольнении. Глава региона также высказал предложение о том, чтобы представители областного правительства вошли в состав совета директоров ЕИРЦ, что будет весомым инструментом контроля над деятельностью организации.

Участники заседания отметили, что население практически полностью оплачивает услуги ЖКХ, но деньги не доходят до ресурсоснабжающих организаций. Собираемость платежей в целом по региону составляет 95%. В частности, со сбором платежей за энергоресурсы не справляются Малоярославецкий, Бабынинский, Сухиничский и некоторые другие районы области.

В этой связи выходом из сложившейся ситуации может быть введение универсальной электронной карты по оплате за услуги ЖКХ. К примеру, в соседней Тульской области успешно справляются со сбором платежей за электроэнергию без привлечения государственного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2016 года штрафы за неоплату счетов ЖКХ увеличились в два раза. Таким образом, власти собираются ужесточить ответственность неплательщиков.

Сейчас пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка на день фактической оплаты. Срок просрочки значения не имеет.

С 1 января пени повысились больше чем в два раза — до 1/130. Но этот коэффициент будет действовать только с 91-го дня просрочки. Если долг оплатят в течение 30 дней от указанной в квитанции даты оплаты, пени платить не надо, пишет «Русская планета». Если платеж поступит с 31-го по 90-й день, то размер пени останется на уровне 1/300.

Также в 10 раз увеличатся штрафы за самовольное подключение к энергоресурсам. Для простых граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. Все эти меры призваны дисциплинировать неплательщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, общий долг жителей России за услуги ЖКХ вырос в 2015 году на 10% и превысил 1 трлн рублей.