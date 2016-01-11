Пекин, 11 января, 2016, 11:22 — ИА Регнум. 11 января стало известно об успешном создании одного из ключевых компонентов будущей ракеты Long March 9, которая доставит китайских космонавтов на Луну.

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Представитель Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) заявил о завершении работы по созданию межступенчатого кольца, которое будет использоваться для соединения ступеней ракеты сверхтяжелого класса Long March 9.

Работа над этой частью ракеты началась в 2015 г. по заказу Государственной администрации КНР по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны. В настоящее время ведутся работы по проектированию и разработке нового ракетного двигателя, тяга которого должна составить до 460 тонн. По планам разработчиков подобный двигатель будет создан в Китае через 5 лет, пишет «Чжунго жибао».

Китайская ракета сверхтяжелого класса Long March 9 совершит свой первый полет в космос в 2030 г. Стартовая масса ракеты будет составлять около 3000 тонн.

Развитие проекта Long March 9 позволит китайским ученым продолжить изучение космического пространства. Планируется, что именно на этой ракете в космос отправятся китайские космонавты, которые высадятся на поверхности Луны.