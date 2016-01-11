Москва, 11 января, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild заявил, что главными ошибками Запада после окончания холодной войны, по его мнению, стали расширение НАТО на восток и формирование глобальной системы ПРО.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы всё сделали неправильно, с первых шагов, мы не преодолели раскола Европы. 25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолён, невидимые стены просто были передвинуты на восток», — сказал Путин.

После падения Берлинской стены генеральный секретарь НАТО, гражданин ФРГ господин Вернер говорил, что альянс не будет расширяться на восток, сказал президент РФ. Однако, инфраструктура НАТО начала развиваться на восток, и произошло расширение.

Кроме того, Путин напомнил, что возникла американская система противоракетной обороны (ПРО).

«Все это в Европе развивается под предлогом купирования иранской ядерной угрозы», — сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что России сразу после распада СССР надо было заявить о своих национальных интересах — тогда многих ошибок в мировой политике можно было бы избежать.