Лондон, 11 января, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Британский певец Дэвид Боуи скончался в возрасте 69 лет после полутора лет борьбы с раком. Смерть наступила накануне, 10 января. Певец умер в окружении своих близких. Об этом сообщается на официальной страничке артиста в социальной сети Facebook.

davidbowie.com Дэвид Боуи

«10 января 2016 — Дэвид Боуи мирно скончался сегодня в окружении своей семьи после 18 месяцев мужественной борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Биографическая справка:

Дэвид Боуи родился 8 января 1947 в Лондоне. Наиболее известен как рок-певец и автор песен. Музыкальным творчеством занимался на протяжении пятидесяти лет.

Играть на саксафоне и гитаре научился ещё в детстве. Позже стал мультиинструменталистом: играл на электрогитаре, двенадцатиструнной гитаре, клавишных инструментах, фортепиано, клавесине, губной гармонике, синтезаторе и других музыкальных инструментах.

Боуи известен и тем, что часто менял имидж, поэтому его называли «хамелеоном рок-музыки».

Первый альбом, который выпустил музыкант, назывался «David Bowie». Известность ему принесла песня «Space Oddity», вышедшая осенью 1969 года.

В 1975 году Боуи добился первого крупного успеха в Америке с синглом номер один «Fame», написанным в соавторстве с Джоном Ленноном, и хит-альбомом Young Americans. Стиль альбома — «пластиковый соул».

В 2002 году в опросе Би-би-си «100 величайших британцев» Боуи занял 29-е место.

На протяжении своей карьеры Боуи продал более 136 млн пластинок, войдя в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

Шесть его альбомов входят в список «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.

Первой главной ролью Дэвида стала работа в фильме «Человек, который упал на Землю» (1976), где он сыграл персонажа по имени Томас Джером — пришельца с планеты, который погибает от недостатка воды, эта роль получила признание критиков.

Также Дэвид Боуи написал саундтреки для многих фильмов, телесериалов и видеоигр.