Бангкок, 11 января, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Король Таиланда Пхумипон Адульядет покинул больницу 11 января, для того чтобы нанести визит в свой дворец в Бангкоке, сообщает Reuters.

all-pix.com Пхумипон Адульядет

Визиту монарха предшествовало сообщение от Бюро Королевского Двора Таиланда о том, что 88-летний король поправляется от заражения крови и воспаления легких.

Король Пхумипон, который является самым долгоправящим монархом страны, находился в больнице с мая, где он проходил лечение от большого числа заболеваний. За последние шесть лет большую часть времени монарх провел в больнице.

Так, 3 сентября стало известно, что у короля поднялась высокая температура и упало давление. Рентгеновский снимок показал наличие воспаления в правом легком. Воспаление также было обнаружено в трахее. Монарху были внутривенно введены антибиотики, после чего температура спала, а давление пришло в норму. Тем не менее, его дыхание время от времени становится нерегулярным.