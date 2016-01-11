Санкт-Петербург, 11 января, 2016, 10:50 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Новогодний Санкт-Петербург

От рекорда к аномалии

Небывалое декабрьское тепло сыграло злую шутку с жителями Петербурга. Расслабившись при погоде, больше свойственной октябрю, многие петербуржцы не сумели вовремя перестроиться, и нагрянувшие январские морозы стали для них шоком. Для некоторых шокотерапия обернулась трагедией.

С 20 по 25 декабря 2015 года в Северной столице шесть раз подряд были побиты предыдущие рекорды теплой погоды, некоторые из которых держались с 1936 года. 21 декабря температура воздуха вообще достигла 10,6 градуса со знаком плюс: в Петербурге такая же температура иногда бывает летом. Горожанам просто не верилось, что уже через неделю в регион придут почти тридцатиградусные морозы, которые назовут «аномальными», ведь средняя температура первой декады января оказалась почти на 10 градусов ниже климатической нормы для Петербурга.

Неожиданно стремительный переход погоды в зиму дезориентировал тех, кто любит зимний «экстрим». И уже в новогоднюю ночь начались чрезвычайные происшествия на воде. Той ночью у дома № 70 по Английской набережной утонул пьяный мужчина, решивший… искупаться в Неве. А из Зимней канавки вытащили 35-летнего мужчину, который был госпитализирован с переохлаждением.

Еще больше проблем себе и спасателям доставили любители зимних «покатушек». Вечером 31 декабря группа молодежи выехала на автомобиле на лед Дудергофского канала, в месте его впадения в Финский залив. Неокрепший лед предсказуемо провалился, но все четверо «экстремалов» успели выбраться из ушедшей на дно машины. Ровно через сутки, в ночь на 2 января, трагедии избежать не удалось. Трое молодых людей на внедорожнике Volkswagen Touareg решили покататься по ровной ледяной поверхности Орловского карьера, где ранее добывали песок. Длина поездки составила ровно 20 метров: тяжелый автомобиль ушел под лед. Двое молодых мужчин выпрыгнули из машины, а жена одного из них — не смогла. Без матери остался малолетний ребенок.

После этого ГУ МЧС по Санкт-Петербургу выпустило специальное обращение к гражданам, вновь предупредив об опасности выхода и тем более выезда на лед и напомнив об административной ответственности за нарушение этого запрета. Но это возымело действие не на всех: днем 5 января автомобиль Mitsubishi Galant провалился в Орловский карьер на том же самом месте. К счастью, находившиеся в салоне мужчина и женщина смогли избежать утопления.

Тем временем сотрудникам МЧС на мотовездеходах и катерах на воздушной подушке пришлось спасать уже любителей зимней рыбалки, вышедших на предательски тонкий лед Финского залива и оказавшихся в воде. Эта ежегодная эпопея, как обычно, будет самой затяжной и закончится, вероятно, только в апреле. Скольким рыбакам она будет стоить жизни, остается только гадать.

Мороз огню не помеха

Сводки ГУ МЧС по Петербургу ежедневно были отмечены пожарами разного масштаба. При их беглом анализе заметно, что чаще всего огонь вспыхивал в коммунальных и отдельных квартирах горожан поздними вечерами и ночью. Что невольно наводит на мысль о том, что прямой или косвенной причиной таких пожаров является затянувшееся застолье, особенно «горячее» в условиях зимней стужи. Также неоднократно пожарным приходилось выезжать на тушение загоревшихся то тут, то там строительных бытовок и вагончиков.

Тяжелая трагедия произошла в ночь на 2 января в Дегтярном переулке в Центральном районе Петербурга. Огонь вспыхнул в коммунальной квартире. Из квартиры вывели жильцов, а из горевшей комнаты вынесли мальчика и девочку, 2008 и 2009 годов рождения, соответственно. К сожалению, спасти детей не удалось. Как выяснилось, мать погибших оставила детей ночью одних и ушла из квартиры. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Пожаров в крупных промышленных, деловых или исторических зданиях, к счастью, в эти дни удалось избежать. Самым заметным происшествием в «знаковом» месте был пожар складского здания в Апраксином дворе. Несмотря на существенную площадь пожара (100 кв. метров), жертв и пострадавших не было.

Коммунальная стихия разбушевалась

Бесплатным приложением к сковавшим Петербург морозам стала бесконечная череда коммунальных аварий. Они происходили буквально во всех частях города, и на его окраинах, и в обжитых спальных районах, и в историческом центре. Страдали коммуникации почти всех видов — трубы теплоснабжения и горячего водоснабжения, водопроводы с холодной водой, электрические системы.

Третьего января, когда температура воздуха была еще не слишком низкой (минус 9 градусов), более ста зданий оказались без отопления во Фрунзенском и Калининском районах Петербурга. С понижением температуры количество прорывов теплотрасс начало нарастать как снежный ком. В Невском районе накануне Рождества с остывшими батареями из-за дефекта трубы на Ивановской улице находились 94 здания. Тепло в некоторые дома не возвращалось несколько дней, о чем их замерзающие жители в панике сообщали в социальных сетях и СМИ. Восьмого января, когда мороз на улице достиг 24 градусов, жители 30 жилых домов замерзали в Калининском районе. И это — только самые крупные отключения, а было еще множество меньшего масштаба. Под занавес каникул, 10 января, без нормального теплоснабжения из-за дефектов на трубопроводах оказались 27 домов на Фонтанке (Адмиралтейский район) и 17 зданий в одном из самых дальних Колпинском районе. Что лишний раз подчеркнуло беспощадность коммунальной стихии, одинаково свирепствующей во всем городе.

Самым крупным прорывом холодной воды стал настоящий потоп на оживленной Светлановской площади в Выборгском районе. Полутораметровая труба лопнула в ночь на 5 января, залив ледяной водой, которая тут же превращалась в лед, саму площадь и прилегающие 2-й Муринский проспект и пр. Энгельса. На месте прорыва образовалась воронка, было прервано движение трамваев. Несмотря на то, что на ликвидацию аварии были брошены значительные силы Водоканала, полностью устранить последствия масштабной аварии удалось только 9 января.

Второе ЧП с холодной водой, о котором узнал весь город, было хоть и небольшим, зато произошло в самом сердце Петербурга — в нескольких метрах от Дворцовой площади, Эрмитажа и Адмиралтейства — в Дворцовом проезде. Некоторые увидели в этом ЧП апофеоз коммунальной катастрофы, разразившейся в Петербурге: раз уж рвутся трубы в таких местах, то чего ждать в остальных? Впрочем, к чести оперативных служб, их сотрудники в равной степени реагировали на все ЧП, где бы они ни случались, и подходили к их устранению без оглядки на «резонансность» или значимость места.

В сильные холода, как известно, резко повышается вероятность отключений электричества, поскольку сети не выдерживают нагрузки от подключенных электрообогревателей и прочих бытовых приборов. Однако в этот раз, кажется, обошлось «малой кровью». Блэкаут районного масштаба случился только один раз, днем 6 января, когда без света остались около 200 зданий в Невском и Фрунзенском районах города. Причиной стало повреждение выключателя на подстанции № 160 «Нарымская». Электричество вернулось всем потребителям в течение пары часов, а уже на следующий день сетевая компания «Ленэнерго» перешла в режим повышенной готовности, в связи с сильными морозами, в котором пребывает до сих пор. В усиленном режиме работает и генерирующая компания «ТГК-1». Потому есть уверенность, что без света Петербург при любой погоде не останется.

«Дороги смерти»

Ситуацию на дорогах Петербурга и Ленобласти в дни каникул иначе как «военной» и не назовешь. Разбиты в хлам десятки, если не сотни, автомобилей, гибли и получали ранения люди, в том числе дети. На сообщения в соцсетях об одиночных авариях, в которых автомобиль столкнулся с препятствием или другой машиной, уже просто никто не обращал внимание. «Хитом» сезона стали массовые аварии, происходившие и на городских улицах, и на КАД, и на пригородных трассах.

Печальный рекорд был поставлен 3 января. В тот день на Новоприозерском шоссе у поселка Лемболово столкнулись 18 машин. В тот раз обошлось без жертв. Тяжелая авария с тремя машинами случилась 4 января на Красносельском шоссе. При столкновении из одного автомобиля выбросило двоих людей: женщина погибла на месте, мужчина оказался в реанимации. Попадали в аварии современные иномарки и устаревшие «Жигули», автобусы и маршрутки.

При том, что снега в дни каникул выпало немного, и его быстро убрали, количество ДТП на достаточно чистых дорогах буквально зашкаливало. В социальных сетях автомобилисты обвиняли во всех грехах дорожные службы, которые, мол, плохо обрабатывают дороги противогололедными реагентами или применяют якобы не те смеси.

На КАД Петербурга еще 6 января в связи с усилением мороза зажглись предупреждения о скользкой дороге и знаки ограничения скорости в 70 км/ч. Автор этих строк, проехав около 100 км по кольцевой 8 января, лично наблюдал, что не менее половины водителей, не обращая внимания на знаки, продолжали движение со скоростью более 100 км/ч, а некоторые при этом еще и «играли в шашки», совершая постоянные перестроения. Стоит ли удивляться нескончаемому потоку тяжелых ДТП? Справедливости ради добавим, что к концу каникул количество осторожных водителей заметно увеличилось. Петербуржцы в соцсетях небезосновательно предположили, что любители зимних гонок уже разбили свои «болиды» либо решили дождаться более теплой погоды.

Зима высокой культуры

Низкие температуры не помешали планам тех петербуржцев, кто эти дни решил посвятить приобщению к духовной жизни — светской или религиозной. Морозы, коммунальные и дорожные сложности им оказались не страшны.

В ночь на 8 января православные верующие Петербурга и гости города смогли впервые встретить таинство Рождества в стенах Исаакиевского собора. Там впервые с 1928 года состоялась ночная рождественская служба. Ранее, после открытия собора для верующих в 1990-е годы по ночам проходили только пасхальные службы. Новое качество Исаакиевского собора лишний раз подчеркивает, что он может полноценно функционировать как «культовое здание», одновременно являясь государственным музеем-памятником, а значит отказ Смольного передавать собор в ведение исключительно РПЦ был правильным решением.

Другой символ Петербурга — Эрмитаж — в праздничный день 7 января принимал тысячи посетителей, которые воспользовались тем, что в этот день проход в музей был бесплатным. Социальные сети обошла фотография огромной очереди, растянувшейся из внутреннего двора Зимнего дворца почти до Александрийского столпа. И это — в 22-градусный мороз! Отметая возможные упреки насчет «любителей халявы», засвидетельствуем: в другие дни, когда за билет приходилось выкладывать по 400 рублей (стоимость посещения Эрмитажа для граждан РФ и РБ), очереди в Эрмитаж были лишь немногим меньше. Так что тем, кто хотел провести каникулы с пользой, не могли помешать ни природа, ни цены.