Москва, 11 января, 2016, 10:46 — ИА Регнум. 2015 год был достаточно трудным для российской экономики и, в частности, для банковской системы. В прошедшем году происходила адаптация банковской системы к новым, более жестким экономическим условиям. По всей видимости, в 2016 году сохранится тенденция снижения нефтяных цен. Банком России разработан «рисковый сценарий» развития событий, при котором их значение составит $30−40 за баррель. Во второй половине 2015 года наметился также ряд позитивных тенденций, которые, скорее всего, сохранятся и в 2016 году. Об этом заявила старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Владислава Полетаева, давая корреспонденту ИА REGNUM прогноз развития банковской системы России в 2016 году.

www.rea.ru Старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева

«Прежде всего, это замедление темпов снижения ВВП в 2015 году, который сократился в среднем на 3,8%, что оказалось лучше прогнозируемого Центробанком. В 2016 г., по прогнозам Банка России, падение составит при «базовом сценарии» 0,5−1%; при «рисковом» — 2−3%. Одновременно наблюдается определенный рост выпуска продукции в экспортно ориентированных отраслях и развитие импортозамещения. Таким образом, в 2015 г., наряду с развитием добывающей, были сделаны отдельные попытки развития отраслей обрабатывающей промышленности. Хочется надеяться, что данная тенденция сохранится и в 2016 г., что при сложившихся внешних условиях весьма вероятно», — считает Полетаева.

По всей видимости, 2016 год будет менее трудным для российской банковской системы, нежели 2015 год, однако, ее адаптация к сложившимся экономическим условиям продолжится. Эксперт рассмотрела подробнее ожидаемые направления ее развития.

О ситуации с ликвидностью

Важнейшим направлением регулирования Банка России на среднесрочную перспективу продолжает оставаться уровень инфляции. Центробанк планирует снизить ее до 4% в 2017 г. Учитывая тот факт, что значение показателя остается высоким, а также негативную конъюнктуру мировых рынков, не следует ожидать от Банка России активных действий по снижению ключевой ставки. Скорее всего, она уменьшится за год максимум на 1−2%. Соответственно относительно высокими останутся ставки денежного рынка. Однако, ситуация все равно будет выглядеть гораздо позитивнее, нежели год назад, когда ключевая ставка составляла 17% и для поддержания необходимого уровня ликвидности приходилось даже задействовать средства Резервного фонда. В 2016 г. ликвидность кредитных организаций будет обеспечиваться за счет инструментов Банка России, в первую очередь рублевого и валютного РЕПО. О чем последний неоднократно заявлял. По всей вероятности, развитие получит и рынок межбанковского кредитования.

Говоря о таком значимом источнике банковской ликвидности, как депозиты населения и нефинансовых компаний, следует отметить, что на рост их уровня будут влиять достаточно высокие процентные ставки, наличие системы страхования вкладов, валютная переоценка, а также низкая востребованность таких инструментов финансового рынка, как ценные бумаги, деривативы. В то же время спросом, скорее всего, будет пользоваться иностранная валюта. Особенно потребности в ней вырастут в весенне-летний период, что обусловлено фактором сезонности. Негативное влияние на увеличение объема депозитов может оказать снижение уровня реальных доходов населения и предприятий ввиду высокого уровня инфляции. Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, тенденция роста депозитов, начавшаяся в 2015 г., сохранится и в 2016 г., а фактор валютной переоценки сыграет в этом немаловажную роль.

О банковских активах

Рост ключевой ставки стимулировал увеличение не только ставок по привлечению ресурсов, но и по их размещению, что соответственно снизило спрос на средства банков со стороны экономики и населения. Только в III квартале началось оживление корпоративного кредитования. По расчетам Банка России, темпы прироста кредитования нефинансовых организаций за 2015 г. без учета валютной переоценки составили 3,3%. В 2015 г. значительно ухудшилось качество банковских активов. По оценкам рейтинговых агентств, около трети банковских кредитов в 2015 г. носили проблемный характер.

Большое влияние на развитие кредитования на ближайшую перспективу будет оказывать снижение ключевой ставки Банка России. С одной стороны, оно позволит сократить ставки коммерческих банков, а с другой — долю проблемных активов кредитных организаций. Следует отметить, что увеличение банковского кредитования весьма актуально для решения насущных экономических задач — развитие импортозамещения и экспортно ориентированных отраслей.

О прибыльности банковского сектора

В начале 2015 г. банковский сектор в целом функционировал с убытком. Такое положение дел было обусловлено комплексом факторов — сокращение кредитно-депозитной маржи банков, ухудшение качества активов, высокая инфляция, неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Согласно официальной статистике, только с мая 2015 г. наблюдается положительный финансовый результат. По состоянию на 01.11.2015 г. прибыль банковского сектора сократилась по сравнению с аналогичным периодом в 2014 г. в 3,8 раза.

По нашему мнению, в 2016 г. в условиях некоторого улучшения экономической ситуации в стране можно ожидать роста прибыльности банковского сектора. Наш позитивный прогноз — достижение показателем уровня 2014 г.

О количестве кредитных организаций

В сложившихся условиях, по нашему мнению, Банк России продолжит реализовывать курс на укрупнение банковского бизнеса и сокращение количества мелких и средних банков. На наш взгляд, заинтересованность в слияниях будет наблюдаться и со стороны самих банков, поскольку оно даст им новые возможности для роста капитализации, расширения клиентской базы и увеличения прибыли как конечного финансового итога деятельности.

О курсе иностранной валюты

Поскольку политика Центробанка в первую очередь направлена на регулирование инфляции, а валютный курс имеет второстепенное значение, скорее всего, существенного искусственного изменения его значения в благоприятную сторону не предвидится. Поскольку курс находится в сильной зависимости от цен на энергоресурсы и, прежде всего, на нефть, он будет следовать за динамикой нефтяных цен. В 2015 г. наблюдалось постепенное снижение этих цен, и, скорее всего, в 2016 г. будет реализован указанный выше «рисковый сценарий», при котором курс рубля еще более снизится. Однако, учитывая тот факт, что острая фаза кризиса пройдена (о чем заявила руководитель Банка России Э. С. Набиуллина), а также наличие вероятности развития «базового сценария», возможны и некоторые благоприятные изменения курса.

«В заключение следует сказать несколько слов о среднесрочных перспективах банковского сектора. В 2015 г. Банком России был разработан проект Основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016—2018 гг. Согласно этому документу, действия Центробанка будут направлены на повышение прозрачности банковской системы, совершенствование регуляторных и надзорных механизмов; подходов к управлению рисками и капиталом кредитных организаций. Большое значение придается внедрению в банковскую практику требований Базельского комитета по банковскому надзору. Поэтому в ближайшие годы сообщество, скорее всего, станет свидетелем массового «очищения» банковской системы от экономически неэффективных и нежизнеспособных участников. При этом оставшиеся игроки получат импульс для расширения активности, который заключается как в использовании потенциала ликвидированных банков», — резюмировала эксперт о среднесрочных перспективах банковской системы России.