Пекин, 11 января, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Муниципальные власти г. Дачжоу китайской провинции Сычуань начали кампанию по борьбе с традиционным копчением мяса. Представитель муниципалитета Чэнь Хоушэн заявил, что в связи с ухудшением экологической обстановки в Дачжоу копчение мяса традиционным способом запрещено. Все желающие могут воспользоваться специальными коптильными аппаратами, которые предоставлены властями.

mgpuzi.com Копченое мясо

Глава Бюро по охране окружающей среды в г. Дачжоу Ван Хуэйянь рассказал об журналистам о причине введения ограничительных мер.

Согласно сведениям, собранным специалистами бюро, дым от копчения мяса является одной из ключевых причин снижения качества воздуха. Специалисты подсчитали, что одна коптильня загрязняет воздух в радиусе 50 метров.

В период каникул, посвященных Празднику весны, в Китае принято коптить мясо на костре. В крупных городах подобная традиция приводит к возникновению смога, который затрудняет дыхание и может вызвать ухудшение самочувствия.

Для предотвращения подобной ситуации правительство Дачжоу предоставляет всем желающим воспользоваться специальными коптильными аппаратами, работа которых не приводит к загрязнению окружающей среды.

Экологичные коптильни будут установлены во всех парках и зонах отдыха. Будет ли взыматься плата за использование аппарата пока не известно, однако эта инициатива местных властей уже встретила критику со стороны местных жителей. Многие обвиняют муниципалов в желании выставить горожан виновными в ухудшении экологии в Дачжоу, в то время как истинной причиной этого является работа промышленных предприятий, пишет «Чжунго жибао».

Праздник весны, известный во всем мире как Китайский новый год, является самым продолжительным праздником в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

Праздник связан со множеством традиций и ритуалов, одним из которых является традиционное копчение мяса. В этом году основные торжества, посвященные наступлению Китайского нового года, пройдут с 8 по 22 февраля.