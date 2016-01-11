Москва, 11 января, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Выпуск автомобиля Lada Kalina планируется завершить в 2016 году. С 2018 года автомобиль полностью уйдёт с рынка, сообщает vistanews.ru.

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Полный вывод автомобилей Lada Kalina с рынка намечен на 2018 год. При этом «АвтоВАЗ» будет продолжать выпуск хэтчбеков. За основу для новых моделей будут взяты Kalina и Granta.

Уточняется, что «АвтоВАЗ» будет выпускать новую модель в нескольких различных модификациях. На рынке «новое поколение расширенного модельного ряда Lada Granta появится в 2020 году».

На платформе Kalina будет сконструирован новый кроссовер. Выход на российский рынок можно ожидать в 2023 году.

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