Москва, 11 января, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский полагает, что уже на старте торгов 11 января рубль может обвалиться до новых минимумов. Он обратил внимание, что 6 января российская валюта резко ослабила свои позиции: «Пара USD/RUB по итогам дня подскочила на 2% до 74,75, EUR/RUB взлетел на 2,4% до 80,60. Бивалютная корзина увеличилась на 2,15% до уровня 77,40. Волатильность по обеим валютным парам превысила 3%».

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Аналитик отметил, что поводом для столь резкой девальвации рубля стала нефть — баррель марки Brent по итогам дня рухнул к уровню 33 доллара — это минимум с апреля 2004 года, а в ходе торгов и вовсе опускался до 32,2 долларов.

Звягильский подчеркнул, что 11 января нефть торгуется ниже 33 долларов. По его мнению, на этом фоне курс рубля может обвалиться и стать выше 75 за доллар.

С ним согласен и аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Он уточнил, что для восстановления котировок необходимо сокращение запасов нефти в американских хранилищах, причем существенное, чего пока не происходит. Ковалев также полагает, что если Brent снова скатится под отметку 33, пара доллар/рубль снова предпримет попытку движения к отметке 75.

Артем Звягильский также пояснил, что основным фактором давления на «черное золото» стал обвал китайского рынка. У инвесторов усилились опасения в отношении китайской экономики, а также глобального спроса на нефть.