Таллин, 11 января, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В гостиницах Эстонии в ноябре 2015 года останавливались на 3% меньше туристов, чем в этом же месяце в 2014 году. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 января, сообщили в Департаменте статистики страны.

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Общая заполняемость гостиничных номеров составила 42%, заполняемость гостиничных мест — 32%. Средняя стоимость номеров составила 36 евро, повысившись на один евро к ноябрю 2014 года. Снизилось как общее число останавливавшихся в гостиницах туристов — до 207 тысяч (на 3% за год), так и число интуристов — до 124 тысяч человек (падение за год на 7%). По традиции 77% интуристов останавливались в гостиницах Таллина, где средняя стоимость номеров составляла 43 евро.

Сокращается число туристов из Финляндии — падение за год на 5% — и из России — на 38% к ноябрю 2014 года. На 2% выросло число интуристов из Латвии. На фоне падения числа интуристов из Швеции, Норвегии и Франции выросло число интуристов из Германии, Польши и Великобритании.

В то же время выросло число внутренних туристов — до 40% от общего числа (83 тысячи человек). Прирост за год составил 4%. Сообщается, что 53% размещавшихся в гостиницах Эстонии внутренних туристов связали это с семейным отдыхом, 30% — с рабочими поездками. 28% внутренних туристов останавливались в гостиницах Харьюмааа (Таллин и пригороды), 17% — в Пярну и окрестностях (западная Эстония) и 12% — в Тарту и окрестностях (восточная Эстония).

Всего в ноябре 2015 года гостиничный сектор Эстонии предлагал 18 тысяч номеров и 41 тысячу мест. В данном секторе экономики заявлены 887 предприятий.