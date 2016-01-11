Гонконг, Китай, 11 января, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Впервые с лета 2013 года индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул ниже 20 тыс. пунктов, свидетельствуют данные торгов.

ooptsao.ru Опавшие листья

На 2,28% опустился индекс Hang Seng — он опустился до 19 986,53 пункта.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite также торгуются в минусе — они снизились к 9,28 на 3,66% (до 3069,91 пункта) и на 3,84% (до 1 902,787 пункта) соответственно.