Пекин, 11 января, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Китай сохранит ограничение на количество детей в одной семье в течение еще приблизительно 30 лет, сообщает Reuters. С таким заявлением выступил вице министр Национальной комиссии по делам населения и планирования Чжан Вэйцин в рамках пресс-конференции.

epochtimes.com Китайские дети

По его словам, ограничения на количество детей в одной семье сохранятся в долгосрочной перспективе. «Долгосрочная перспектива — это 20−30 лет», — отметил он.

«По прошествии определенного времени, когда произойдут демографические изменения, а также улучшится ситуация с социально-экономическим развитием населения, мы введем другие демографические меры», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2015 года в Китае был принят законопроект, согласно которому всем семьям страны разрешается иметь двух детей. Он был одобрен постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.