Омск, 11 января, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Богдан Масан ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 января, в областном правительстве, губернатор региона Виктор Назаров принял отставку Масана.

mszhk.omskportal.ru Богдан Масан

Уточняется, что министр, отвечающий за состояние дел в строительной и коммунальной сфере региона, подал заявление об уходе с поста 31 декабря 2015 года. «Соответствующее решение он принял, оценив свои возможности в контексте стоящих перед многопрофильной подведомственной отраслью задач», — отметили в облправительстве.

Напомним, в новый состав правительства, сформированного распоряжением губернатора от 30 октября 2015 года, Богдан Масан, ранее занимавший пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, вошел в качестве главы профильного ведомства. «Каждому заместителю председателя правительства, каждому министру будет проработан KPI (ключевые показатели эффективности). После каждого года будут подводиться итоги, оцениваться работа. Кто не справится, вынужден будет уйти в отставку», — подчеркнул тогда Назаров.

Обязанности руководителя министерства исполняет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александр Бирюков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Богдан Масан в декабре 2012 года стал заместителем министра строительства и ЖКК Омской области. С 30 октября 2014 года — первый заместитель министра. 3 ноября 2015 года был назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального комплекса.