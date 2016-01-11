Саратов, 11 января, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Жители Марксовского района сообщили о варварском отношении к бюсту немецкого философа Карла Маркса, в честь которого назван районный центр. Об этом стало известно сегодня, 11 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.vzsar.ru Оскверненный памятник Карлу Марксу

«Неизвестные злоумышленники разукрасили памятник, пририсовав усы, шрамы и синяк под глазом. На бюсте также появилась свастика и надпись: «Лох». Очевидно, что Карла Маркса пытались сделать похожим на Гитлера», — рассказали читатели в коллективном письме, адресованном ИА «Взгляд-инфо», и подчеркнули, что памятник установлен на набережной Волги, где часто прогуливаются жители и гости города.

Напомним, Карл Маркс — немецкий экономист, философ и политический мыслитель, создатель (наряду с Фридрихом Энгельсом) марксизма.

В этой связи стоит отметить, что администрация Марксовского района, в том числе и сегодня, отмечает на своем сайте, что в целях охраны общественного порядка действует местная общественная организация «Добровольная народная дружина». Рейды ДНД осуществляются совместно с сотрудниками отдела МВД еженедельно по субботам в зимнее время с 17:00 до 21:00. Для членов «Добровольной народной дружины» предусмотрено материальное стимулирование.

В частности, предусмотрены ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней по месту работы; ежегодное личное страхование; ежегодное материальное стимулирование в размере до 3 тысяч рублей; — бесплатное посещение бассейна в селе Павловка; бесплатное посещение спортзала спортивного центра «Олимп»; льготы по оплате услуг за содержание жилья и вывоз ТБО.