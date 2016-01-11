Берлин, 11 января, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила отменить свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в связи с кризисом с беженцами в Германии, пишет Financial Times.

travelwideworld.com Давос. Швейцария

Ранее Меркель всегда принимала участие в форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовую акцию насилия устроили около тысячи мужчин в центре Кёльна в ночь на первое января. По словам свидетелей, лица «арабской или североафриканской внешности» грабили, оскорбляли, а также совершили сексуальное насилие в отношении немок. Полицией уже зафиксировано более 150 заявлений о насилии, две трети из них касаются насилия сексуального.