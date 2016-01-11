Троицкое, Алтайский край, 11 января, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Житель села Зеленая Поляна Валерий Медовщук обратился с письмом в редакцию районной газеты «На земле Троицкой». Пенсионер высказал свои опасения по поводу стремительно сокращающегося дойного стада в Троицком районе, спивающихся крестьян и ценовой политики, которую определяют перекупщики.

Богданов-Бельский Николай Петрович. Горе. 1909 год

По данным, ранее обнародованным «районкой», Валерий Медовщук сделал вывод, что за последний год поголовье буренок в районе сократилось почти вдвое. «…из 1891 коровы (по состоянию на 3 ноября 2014 года) на ту же дату 2015-го осталось 993 буренки, — отмечает пенсионер и сам же комментирует итоги, — Вот я и подумал, что если мы будем трудиться так же, то корове придется поставить памятник и занести ее в Красную книгу».

Далее пенсионер адресует свои вопросы к руководству района и к политическим партиям.

«Почему такое равнодушие? Я пожил много и могу сказать, что даже в самые суровые годы наши люди старались сохранить корову — главную кормилицу. Почти в каждом селе был свой молочный заводик, где производили масло, сухое молоко, а на праздники и выборы даже делали мороженое. Но теперь, как видно, нам наплевать на санкции, на международную обстановку? Людей выкидывают на улицу, а где они будут работать, кто им будет платить за безработицу? Инвентарь и помещения, в которых содержалось поголовье, в скором времени просто растащат, и будут стоять позже одни коробки, как после бомбежки», — отмечает Валерий Медовщук.

У руководства района он интересуется: «что будет с помещениями, в которых жили буренки? Куда девать заготовленные на зиму тысячи центнеров сена и силоса? И кто, в конце концов, занимается трудоустройством оставшихся без работы?».

По мнению Валеря Медовщука, все вышеописанное происходит от безнаказанности и равнодушия, а также от ценовой политики, которая складывается во многих районах Алтайского края.

«Почему продукты питания в Барнауле намного дешевле, чем в нашем районе? У нас кило сахара — 49 рублей, а там — 40. И такая разница не только в стоимости сахара, но и буквально во всем. Литр молока покупается за 10 рублей, а в магазине за этот же литр я плачу 35 рублей, и, конечно же, это молоко уже другого качества. Кто объяснит 25-рублевую накрутку на каждый литр? За «полторашку» воды берут 28 рублей, и здравомыслящий человек не может понять, почему вода стоит в полтора раза дороже молока. Было бы справедливым тех, кто накручивает такие цены, хотя бы на месяц направлять поработать на ферму, чтобы почувствовали, как достается литр молока», — приводит доводы пенсионер.

При таком подходе к решению проблем села Валерий Медовщук затрудняется ответить на вопрос, за кого в 2016 году голосовать на выборах.

«В соседнем селе Буланиха тоже уже нет коров, село Новодраченино в Заринском районе — такая же ситуация. А сколько всего голов уничтожено по краю в целом? Нам министр сельского хозяйства Ткачев заявил, что к 2020 году дойное стадо в России должно увеличиться на один миллион голов, а производство зерна — на 50 миллионов тонн, это в свете послания нашего президента Федеральному Собранию. Очень хотелось бы, чтобы эти планы сбылись, но факты говорят об обратном», — отмечает Валерий Медовщук.

В заключение своего обращения он напомнил и о других проблемах, из-за которых бедствуют алтайские крестьяне.

«Дороги в плачевном состоянии, свет — чуть ветерок — и уже сидим в темноте, лесополосы повсеместно вырубаются на дрова. Население, в основном молодые мужчины, спивается, процветает самогоноварение. Думаю, что пора бы ужесточить борьбу с этим злом. А еще лучше — принять какие-либо документы, устанавливающие мораторий на производство самогона, хотя бы в рамках района, лет на пять. А как пример, хочу привести слова знакомой сорокалетней женщины, которая рассказала, что уже пятеро ее одноклассников покинули этот мир.

Вся страна сегодня спасает амурских тигров, нам постоянно напоминают, что этих животных осталось немногим более 500 особей. Да, жалко тигров, но лично мне почему-то ближе кормилицы-коровки и очень-очень жалко именно их», — заключает Валерий Медовщук.