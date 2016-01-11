Ростов-на-Дону, 11 января, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялась встреча гандбольных женских команд «Ростов-Дон» и «Ференцварош» (Венгрия) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Соперницы подопечных Яна Лесли потерпели поражение со счетом 21:23. Как отметил главный тренер ростовчанок, одержать победу его дружине удалось во многом благодаря опыту игры голкипера Катрин Лунде в венгерской лиге, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 января.

vk.com/hcrostovdon ГК «Ростов-Дон» после победы на венгерками

«Катрин долго выступала в венгерской лиге и хорошо знает особенности венгерских команд. Её знание специфики игры нашего соперника, её блестящие действия во многом помогли одержать победу», — сказал Ян Лесли на послематчевой пресс-конференции.

Подвел итог встречи и наставник венгерского клуба Элек Габор, отмечавший высокий уровень подготовки ростовчанок накануне игры.

«Победила команда, которая совершила меньше ошибок. Обе команды по ходу матча часто ошибались, как в первом тайме, так и во втором. После перерыва у нас был шанс переломить ход игры, но опять же подвели досадные ошибки, а вот соперник в концовке ошибался значительно меньше. Это и предопределило исход встречи», — считает главный тренер «Ференцварош».

Добавим, что следующая игра состоится 17 января. Гандболистки «Ростов-Дона» во Франции сыграют против «Флери-Луаре». Предстоит дружине Лесли и встреча с ГК «Тюрингер», с немками ростовчанки сойдутся в феврале.