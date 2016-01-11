Вашингтон, 11 января, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Американский астронавт Скотт Келли, который сейчас находится на борту МКС, в понедельник, 11 января, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографии уникальных видов из космоса. На одном из снимков запечатлена часть Африки, на другой — сбывшаяся «большая мечта» астронавта.

twitter.com/stationcdrkelly Большая мечта

В свой 289 день на борту Международной космической станции Келли в своем Twitter разместил фотографию Земли.

«Над голубой планетой», — подписал кадр исследователь.

twitter.com/stationcdrkelly Земля

«Контрольный знак того, что я живу на космической корабле. «Лебедь» за моим окном, а чуть ниже Африка. И все это с борта Международной космической станции», — напомнил о себе Келли, опубликовав снимок 10 января.

twitter.com/stationcdrkelly Африка

На другом фото, которое американский астронавт также опубликовал в своем микроблоге 10 января, показан вид части Земли из космических просторов.

«День 288. Мечтай по-крупному», — подписал снимок Скотт Келли.

twitter.com/stationcdrkelly Большая мечта

ИА REGNUM ранее сообщало, в период ожидания выхода выхода седьмого эпизода саги о звездных войнах — «Звездные войны: пробуждение силы», американский астронавт Скотт Келли поделился в своем Instagram, что на борту МКС просмотра картины ждут с нетерпением. При этом Келли добавил уже в духе мастера Йоды: «Терпение надо иметь, падаваны!».

8 декабря ИА REGNUM передавало, что российский космонавт Сергей Волков, который также находится на борту МКС в своем Instagram разместил фотографию, где запечатлен пролетающий метеорит на фоне Земли.

Сделать редкие кадры метеорита, проносящегося на огромной скорости мимо нашей планеты, удалось другому российскому космонавту Олегу Кононенко. Волков объяснил:

«Метеор не так просто разглядеть на фоне нашей прекрасной планеты, но Олегу Кононенко удалось сфотографировать эту «падающую заезду», которая прошла под нами на невероятной скорости!».