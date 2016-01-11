Москва, 11 января, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Первый в Вооруженных силах России штурмовой батальон инженерных войск сформирован на территории Владимирской области. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщили в Минобороны.

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По его словам, штурмовые инженерно-саперные подразделения должны будут обеспечивать беспрепятственное продвижение по территории противника мотострелков, пехоты и других сил, что позволит значительно повысить эффективность боевых действий и при этом максимально избежать потерь.

«Люди в этих подразделениях защищены соответствующим образом, готовы правильно действовать при прохождении завалов, минных полей, укрепрайонов и других препятствий. У них и специальные инструменты предусмотрены», — рассказал Юрий Ставицкий.

Он сообщил, что такие подразделения комплектуются, в основном, спортсменами, отличающимися своими физическими и моральными возможностями.

«Стараемся по принципу спецназа подбирать военнослужащих. Конкурс достаточно высокий, уже ведем подготовку в Тюменском военном училище и наших учебных центрах», — добавил начальник инженерных войск.

Отметим, новая инженерно-саперная бригада и штурмовой батальон в ее составе начнут взаимодействие с войсками уже в 2015 году.