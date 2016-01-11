Москва, 11 января, 2016, 08:37 — ИА Регнум. На фоне замедления спада нефтяных цен и снижения объемов закупок долларов банками российский рубль ждет укрепление, заявил аналитик Дмитрий Петров из Nomura International Plc, которого Bloomberg назвало лучшим прогнозистом по итогам последних 4 кварталов.

clubz.bg Российский рубль и американский доллар

Средний курс доллара в 2016 г., по мнению аналитика, составит 69 рублей.

В течение 3 месяцев, считает Петров, доллар подешевеет с 74 до 67 рублей при ценах на нефть $35−40 за 1 барр., к концу же года валюта США будет стоить 65 рублей.

Укреплению рубля, по прогнозу Петрова, будут способствовать факторы в экономике страны, приток средств в подешевевшие активы, а также спад интереса населения к накоплениям в долларах.

У компаний снизится потребность в американской валюте из-за сокращения в два раза объемов выплат по внешнему долгу, считает он.

Таким образом, полагает аналитик, рубль станет привлекательным, хотя и рисковым активом для инвесторов.