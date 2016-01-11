Киев, 11 января, 2016, 08:38 — ИА Регнум.



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Жители Украины могут использовать льготный газ в том режиме, который сами предпочтут. Сэкономленное за «тёплый» декабрь голубое топливо можно использовать в холодные месяцы. Как украинцам следует распорядиться газом, сообщил во время «10 минут с премьером» в эфире «5 канала» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Например, декабрь был теплый, и потребление газа было меньше. То есть если вы сэкономили газ в декабре, то тот газ вы сможете использовать в январе. Или если в январе вы используете больше, чем сэкономили в декабре, то вы можете часть газа из следующих месяцев также использовать в самый холодный месяц», — сообщил Яценюк.

Он пояснил, что правительством Украины решено использовать 1200 куб. м. газа в течение шести месяцев. Накануне, 10 января, Яценюк заявил, что газа на Украине достаточно, чтобы пережить зиму.

«В украинских газовых хранилищах сейчас вообще есть около 13 млрд кубических метров газа, — сказал он. — Это на 2,3 млрд больше, чем в прошлом году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины не намерены покупать российское голубое топливо по $212 за тысячу кубометров, поскольку в Европе газ стоит дешевле.

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