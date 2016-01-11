Екатеринбург, 11 января, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Политики отдыхать могут, а спасателям приходится работать и в будни, и в праздники. Этот вывод в очередной раз подтвердился на второй неделе 2016 года. Политическая активность была на нуле (в стране шли новогодние праздники), но происшествия происходили ежедневно, и каждый день гибли люди.

2r.ru Перевал Дятлова

Начало 2016 года ознаменовалось на Урале сильными морозами, снежными заносами и коммунальными ЧП. ИА REGNUM ранее уже рассказывало о ситуации в Оренбургской области, где на трассе в снежном плену застряли десятки автомобилей. Благодаря героизму спасателей людей удалось вызволить. Также по всему Уралу спасатели выезжали на помощь гражданам, чьи автомашины не выдержали морозов и застряли на трассах.

Кроме того, тысячи людей в сильные морозы остались без отопления. К настоящему времени последствия ЧП в основном устранены. В то же время в челябинском Троицке, как пишет Znak.com, температура в жилых домах после устранения аварии до сих пор не дотягивает до норматива.

Отдельно стоит сказать о дорожно-транспортных происшествиях. Ежедневно ДТП уносили жизни людей. В Туринском районе Свердловской области погибли три человека, в том числе и оба водителя. А 4 января стало известно о ДТП, произошедшем вечером 3 января и унесшем жизни пятерых человек, в том числе девочки-подростка. В Челябинской области жертвами ДТП только за первые четыре дня года стали 10 человек.

Дискуссии о Ельцин-центре

Своего рода живинку в новогодние праздники внесли пользователи социальных сетей. Один из них, Олег Дядьков, напомнил аудитории о том, что улица, на которой расположен Ельцин-центр, до 2009 года носила название «9 января». Затем, к саммиту ШОС, её переименовали в улицу имени первого президента России. В связи с этим гражданин предложил открыть в «Ельцин-центре» и экспозицию, посвящённую кровавому воскресенью. Напомним, 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге были расстреляны граждане, которые хотели увидеть императора и пообщаться с ним, рассказать ему о своих проблемах. «Кровавое воскресенье» стало отправной точкой первой русской революции, которая продолжалась с 1905 по 1907 год.

Часть пользователей интернета поддержали инициативу свердловчанина. Но нашлись и те, кто не считает эту идею разумной. По их мнению, центр был создан именно в память о Борисе Ельцине, и события 1905 года не имеют никакого отношения к его деятельности на посту президента России.

Смерть на перевале Дятлова

Топовой новостью последнего дня новогодних праздников, 10 января, стало обнаружение на свердловском перевале Дятлова тела неизвестного мужчины. Нашли его туристы из Пермского края. Эксперты уже заявили, что смерть мужчины вряд ли связана с мистикой. Дело в том, что в тех краях сейчас температура ниже минус 30 градусов, также очень большая сила ветра. Всё это пагубно влияет на организм и смертельно опасно для неподготовленных туристов.

Связь с пермской группой туристов утеряна. На перевал собираются выехать спасатели. Напомним, он назван в честь Игоря Дятлова, который в 1959 году возглавлял группу туристов. В 1959 году они все погибли на перевале, и причины их смерти до сих пор не установлены.

Убийство для самообороны

В Челябинской области расследуют обстоятельства убийства четверых граждан. Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 января. Хозяин дома расстрелял налётчиков, которые пришли на разборки и избивали находящихся в доме людей. Пока уголовное дело расследуют по части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц. Однако скорее всего статью смягчат, так как гражданин оборонялся, защищал свою семью.

Подозреваемый в убийстве четверых налётчиков уже отпущен под подписку о невыезде.