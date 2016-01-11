Москва, 11 января, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос, представителям каких профессий больше всего доверяют граждане РФ. Если в 2010 году наибольшим доверием пользовались ученые и священнослужители, то в 2015-м — рабочие, учителя и военнослужащие, говорится в сообщении центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские солдаты

Отмечается, что опросы проводились в 2010, 2013, 2014 и 2015 годах. В первых двух не было рабочих, однако с 2014 по 2015 год уровень доверия вырос на 0,15 балла (с 3,90 до 4,05 из 5 возможных).

Меньше всего 5 лет назад респонденты доверяли политикам (2,53), чиновникам (2,47) и полицейским (2,39). В 2015 году в число аутсайдеров попали политики (2,74), предприниматели (2,84) и чиновники (2,97).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов 46 российских регионов.