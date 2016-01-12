Оренбург, 12 января, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Прокуратура России сегодня, 12 января, отмечает 294-ю годовщину со дня своего образования. Органы прокуратуры надзорными полномочиями охватывают множество сфер государственной и общественной жизни. В ряду приоритетных направлений работы прокуроров находятся вопросы противодействия терроризму и экстремизму, которые сегодня являются темой номер один в мире. Внимание всего мирового сообщества приковано к деятельности так называемого исламского государства, членами которого стали ярые экстремисты, разрушающие все на своем пути — от устоев государственности до вековых исторических ценностей. О том, существует ли опасность распространения экстремистских идей в Оренбуржье и о сектах на территории региона, в интервью ИА REGNUM рассказал первый заместитель прокурора Оренбургской области Алексей Волков.

пресс-служба прокуратуры Оренбургской области Первый заместитель прокурора Оренбургской области Алексей Волков

ИА REGNUM: Существует ли угроза распространения экстремистских идей в Оренбуржье, с учетом его многонациональности? Можно ли считать деятельность религиозных сект одним из способов распространения экстремистских идей?

В любом многонациональном регионе существует опасность распространения экстремистских идей, призывов, направленных на уничижение представителей другой веры. И Оренбуржье в этом плане не исключение. К счастью, на территории нашей области ситуация в указанной сфере общественной жизни относительно стабильна благодаря правильной совместной работе органов власти, правоохранителей, представителей различных религиозных конфессий и общественных организаций.

Отдельные тревожные тенденции заставляют спецслужбы проводить активную работу по противодействию возможным проявлениям экстремизма и профилактике таких явлений. В целях разжигания межнациональной и межрелигиозной розни продолжается использование сети интернет, создание неформальных молодежных объединений экстремистской направленности. Глобальная информационная сеть и СМИ активно используются для пропаганды нетерпимого отношения к выходцам из отдельных регионов и внутренним мигрантам.

В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 28.11.2014 г. № 2753, деятельность деструктивных религиозных организаций или сект признана одним из основных источников угроз экстремизма в современной России. Ведь изменение сознания человека, которое происходит в сектах, является первым шагом к деструктивным идеям, направленным на подрыв государственных устоев.

Поэтому работа органов госбезопасности, правоохранителей и прокуратуры как координатора в борьбе с преступностью, направленная на противодействие терроризму и экстремизму, крайне важна и для государства в целом, и для отдельного человека, являющегося его частицей.

ИА REGNUM: Алексей Владимирович, сколько религиозных организаций на территории нашего региона? Есть ли тенденция роста?

На сегодняшний день в Оренбургской области зарегистрировано 2630 некоммерческих организаций. За последние два года их количество возросло на 1,63%. При этом число зарегистрированных религиозных организаций увеличилось более чем на 3%. По конфессиональной принадлежности 248 из них относятся к русской православной церкви, 102 — мусульманских, 46 — протестантских, 7 — старообрядческих, 5 — римско-католических, 2 — иудейских, 3 — лютеранских, 5 — Свидетели Иеговы, 4 — меннониты, 1 — мормоны. Отмечу, что такая динамика в религиозном мире не диссонирует с процессом развития общественных организаций. Число зарегистрированных общественных объединений за последние два года возросло с 1218 до 1266 (почти на 4%).

ИА REGNUM: Чем опасны секты?

Секта — это религиозное течение, отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. Еще секту можно определить как группу лиц, замкнувшуюся в своих узких интересах.

Одной из насущных проблем последнего десятилетия стало увеличение числа деструктивных религиозных организаций, оказывающих губительное воздействие на сознание человека. Пользуясь человеческими слабостями, пребыванием личности в состоянии депрессии, вызванной тяжелым заболеванием или личным несчастьем, так называемые «адепты» вовлекают в деятельность сект все больше последователей.

Летом 2015 года на территории области пресечена деятельность оккультно-мистической организации псевдорелигиозного толка «Ата Жолы». Несколько лет назад ее в Оренбуржье создала уроженка Казахстана Кичеганова. В упомянутом государстве деятельность этой секты была запрещена еще в 2009 году. В нашем регионе эта организация имела целую сеть ячеек со строгой иерархической внутренней структурой.

Основу деятельности лидеров секты составляло получение материальной выгоды путем организации платных групповых паломнических поездок по псевдосвятым местам на территорию Казахстана. Больше 10 лет россияне, получившие от казахстанских последователей «Ата Жолы» так называемый «аманат» на распространение деструктивного учения, направляли соотечественников на паломничество в городе Туркестан Южно-Казахстанской области, посещение которого позиционировалось как обязательное условие «очищения». Неповиновение «зову предков», по заверениям последователей «Ата Жолы», грозило наступлением различных бед, вплоть до смерти.

Практика «Ата Жолы» была направлена на изменение сознания вовлеченных и контроль за ними, что в конечном итоге приводило к возникновению у них психических и соматических заболеваний.

За время функционирования «Ата Жолы» в деятельность деструктивной организации вовлечено свыше 1 тыс. адептов, которые приводили на обряды своих детей. Под воздействием деструктивной идеологии адепты стали отказываться от своевременной медицинской помощи, прекратили общение с неразделяющими их взгляды родственниками, распалось множество семей.

В октябре 2015 года деятельность «Ата Жолы» в Оренбургской области запрещена по иску прокуратуры области. За последние несколько лет «Ата Жолы» является второй по счету сектой, деятельность которой прекращена. Ранее, в 2013 году, пресечена деятельность секты Вячеслава Веснина.

Серьезную опасность в современном мире представляют приверженцы радикальных течений ислама, которые не относятся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличаются религиозным фанатизмом. Многие экстремистские и террористические организации стремятся использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, в первую очередь из числа молодежи.

К сожалению, территория Оренбургской области также не стала исключением для деятельности международных экстремистских и террористических группировок, таких как «Нурджулар», «Таблиги Джамаат», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Действия последователей данных религиозных организаций были пресечены в 2011—2013 годах, виновные лица понесли уголовную ответственность в виде реального лишения свободы.

И мы не намерены останавливаться на достигнутом. Наступательная, планомерная, грамотная работа, направленная на борьбу с экстремизмом и терроризмом, будет продолжена.

ИА REGNUM: Как избежать попадания в секту?

Конкретного рецепта нет. Главное, человек слабый духом, находящийся в стрессовой, тупиковой для него ситуации не должен оставаться в одиночестве. Поддержкой ему должны стать семья, родственники, друзья, коллеги. Тревогу могут забить даже соседи, заметившие изменения в поведении человека. Если ему будет вовремя оказана помощь и поддержка, он не станет легкой «добычей» сектантов. Людям же, попавшим под влияние деструктивных идей, способен помочь лишь профессиональный психолог. Но, увы, как показывает практика, бесследно эксперименты над сознанием человека не проходят.

Иными словами, элементарная гражданская активность и неравнодушие к ближнему могут спасти ни одну человеческую судьбу. Своевременные сигналы в органы правопорядка позволят оперативно принять меры к пресечению незаконной деятельности секты и помочь десяткам, а может, и сотням людей избежать пагубного воздействия на их психику.