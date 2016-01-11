Тальменка, Алтайский край, 11 января, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, в первый рабочий день нового года, жители алтайского райцентра Тальменка ожидают получить реакцию местных властей по поводу гражданской акции, проведенной на перекрестке улиц Партизанская и Куйбышева в Рождество. Устав ждать решения проблемы очистки дорог, более 10 человек, вооружившись ломами и лопатами, вышли на улицу. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из организаторов акции Андрей Ласкуткин.

Елена Ивонина Жители алтайского райцентра Тальменка сами очистили дороги от наледи

«Состояние перекрестка, на который мы вышли, было, мягко говоря, плачевное. Мы расширили проезжую часть и убрали лед с перекрестка, с привлечением грейдера ДСУ (пришлось заставить почистить). Кто-то из граждан позвонил в полицию и сообщил, что мы перекрыли перекресток. Но в результате мероприятия ни один человек не пострадал. Напротив, было получено много слов благодарности и «плевков» в сторону администрации. Перекресток нами очищен до асфальта, а в ГИБДД написаны объяснительные», — пояснил Андрей Ласкуткин.

Участники акции также заявили, что если никаких мер со стороны администрации не будет предпринято, то они намерены повторить свою акцию.

«Следующим участком будет промежуток улицы Партизанская от ул. Кирова до ул. Куйбышева. На этом участке находится школа и пешеходный переход около нее весь во льду», — подчеркнул Андрей Ласкуткин.

Инициатива жителей Тальменки вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.

«Вот так в р.п. Тальменка люди борются за хорошие дороги! Как, по-вашему, в Заринске также нужно самим брать лопаты и вперед?», — пишут в группе «Наш город Заринск». Взять на вооружение опыт жителей Тальменки предлагают и барнаульцам.

«Барнаул, может и мы ломы и лопаты возьмем? А то бьем машины. За что платим? В городе дорог летом не было, думали снег прикроет ямы, но теперь всё, что перед новым годом намело, не убрали. Скакать по колдобинам до лета будем», — пишет в один из участников акции.

Напомним, это уже не первая инициатива сибиряков по наведению порядка на дорогах. Ранее жительница Омска, также не надеясь на властей, по ночам самостоятельно начала заделывать ямы на городских дорогах. Омичи в соцсетях прозвали ее «дорожной феей», позже у девушки даже появились последователи. В свою очередь, власти Омска раскритиковали действия «дорожной феи», отметив, что горожане не должны самостоятельно заниматься ремонтом дорог из-за отсутствия специальных навыков.