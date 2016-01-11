Вашингтон, 11 января, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо Ди Каприо награждён премией «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль в фильме «Выживший». Американская актриса и певица Бри Ларсон стала обладателем «Золотого глобуса» за лучшую драматическую женскую роль в фильме «Комната», сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Выживший». реж Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Леонардо Ди Каприо в роли Хью Гласса

73-я церемония награждения прошла в Голливуде. Ди Каприо стал обладателем «Золотого глобуса» в третий раз. Первый раз он получил эту премию за роль в фильме «Авиатор» (2005 год), второй раз — за роль в ленте «Волк с Уолл-стрит» (2014 год).

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Напомним, что Бри Ларсон известна по ролям в сериале «Такая разная Тара», фильмах «Ночная тусовка», «Ошеломление», «Скотт Пилигрим против всех» и «Мачо и ботан». В фильме «Комната» 2015 года исполнила роль Ма.

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