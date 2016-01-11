Кале, Франция, 11 января, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Глава региона Нор-Па-де-Кале Ксавье Бертран заявил, что для помощи в разрешении сложной ситуации с мигрантами в регион нужно ввести армию, сообщает RTL.

franceinfo.fr Полицейские и мигранты в окрестностях города Кале

По словам бывшего министра социальных дел Франции, силы правопорядка региона находятся «на пределе», вынужденные справляться с огромным потоком мигрантов, нахлынувших в Европу. Так, на севере Франции в городе Кале в палаточном городке, известном под названием «Джунгли», по последним данным префектуры, проживают от 3,8 до 4,2 тыс. человек.

«Джунгли» уже давно являются проблемой всего севера страны, поскольку проживающие там выходцы с Ближнего Востока и Африки идут на всевозможные ухищрения для того, чтобы попасть на территорию Великобритании.

Это уже не первый раз, когда Бертран призывает к помощи армии. С такими же призывами он выступал и во время своей избирательной кампании, когда боролся за место главы региона с Марин Ле Пен. Тогда он заявлял, что «однажды может разразиться драма», если не будут приняты соответствующие меры.