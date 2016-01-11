Вашингтон, 11 января, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Американский вестерн «Выживший» с Леонардо Ди Каприо награждён премией «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Присуждение премии оглашено на 73-й церемонии вручения, передаёт канал NBC.

Цитата из к/ф «Выживший». реж Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Леонардо Ди Каприо в роли Хью Гласса

Напомним, что «Выживший» снят режиссёром Алехандро Гонсалесом Иньярриту в 2015 году по одноимённому роману Майкла Панке 2013 года. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Уилл Поултер и Донал Глисон.

На церемонии вручения свои впечатления высказал Иньярриту: «Не могу выразить, как я удивлен и рад, что смог «выжить» со всеми этими ребятами!» Алехандро Иньярриту — мексиканский режиссер, обладатель «Оскара» («Бёрдман»), а также премии «Золотой глобус» за лучший драматический фильм 2006 года («Вавилон»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Выживший» («The revenant») — новый фильм мексиканского кинематографиста Алехандро Иньярриту, в котором главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо, просочился в интернет за четыре дня до своей премьеры и уже насчитывает более 300 тыс. скачиваний.

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