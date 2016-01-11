Вашингтон, 11 января, 2016, 07:42 — ИА Регнум. 30-летний Александр Овечкин забросил 500-ю шайбу в карьере в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для такого достижения ему потребовался 801 матч.

top-desktop.ru Шайба

В домашней встрече «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттавы Сенаторз» форвард отличился на 47-й минуте (5:1 в пользу своей команды).

Овечкин стал 43-м игроком в истории НХЛ, преодолевшим рубеж в 500 шайб.

Кроме того, российский форвард занял 5-е место в истории лиги по количеству матчей, которые ему понадобились для того, чтобы забросить 500 шайб. Так, Уэйн Гретцки сделал это за 575 матчей, за 605 это сделал Марио Лемье, Майк Босси — за 647, а за 693 — Бретт Халл.