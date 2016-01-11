Лос-Анджелес, США, 11 января, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Научно-фантастический фильм «Марсианин» режиссера Ридли Скотта получил статуэтку «Золотого глобуса» в номинации «лучшая комедия», сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж Ридли Скотт. 2015. США Мэтт Деймон в роли астронавта Марка Уотни

Также обладателем статуэтки за лучшую актерскую игру стал исполнитель главной роли в фильме Мэтт Деймон. Роль оставшегося на Красной планете астронавта принесла американскому актеру вторую статуэтку и первую в данной номинации.

В 1998 году Дэймон и другой американский актер Бен Аффлек получили по статуэтке за сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг».

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